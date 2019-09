Un mondo a colori, un progetto dedicato all’autismo

Presentata l’Iniziativa organizzata dalla Fondazione Neuromed e dalla società sportiva e prevista domenica prossima a Isernia

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della manifestazione «Un mondo a colori. Autismo: conoscerlo per capirlo», organizzata dalla Fondazione Neuromed e dalla società sportiva Free Runners, con la collaborazione del Comune di Isernia, del Coni e dell’associazione Un Mondo e Noi. L’evento avrà luogo domenica 8 settembre, presso il Villaggio dello Sport in località Le Piane a Isernia. Alla presenza delle associazioni molisane attive sul tema dell’autismo e le federazioni sportive sono stati illustrati i dettagli dell’iniziativa che mira a sensibilizzare la cittadinanza sul disturbo e, al contempo, promuovere una giornata in favore dei giovani e delle famiglie che quotidianamente hanno a che fare con l’autismo. L’importanza della manifestazione è stata illustrata da Mario Pietracupa, presidente Fondazione Neuromed e Giampiero Mancini, delegato Free Runners. I benefici che lo sport garantisce ai soggetti, in particolare ai minori, affetti da autismo, soprattutto da un punto di vista relazionare, Alba Di Pardo, genetista dell’Irccs Neuromed.