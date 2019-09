Un mondo a colori, a Isernia un villaggio dedicato all’autismo e allo sport (FOTO e VIDEO)

Oggi pomeriggio, domenica 8 settembre) a Le Piane in tanti hanno preso parte alla manifestazione organizzata dal Neuromed e da Free Runners

«Un mondo a colori. Autismo: conoscerlo per capirlo», questo pomeriggio a Isernia la manifestazione organizzata dalla Fondazione Neuromed e dalla società sportiva Free Runners, con la collaborazione del Comune di Isernia, del Coni e dell’associazione Un Mondo e Noi. L’evento si è svolto presso il Villaggio dello Sport in località Le Piane a Isernia, dove sono giunti in tanti per saperne di più sullo spettro autistico e, al contempo, per trascorrere un pomeriggio all’insegna dello sport e del divertimento. Il Parco Le Piane di Isernia si è trasformato in un mondo in cui sport, scienza e sociale si incontreranno. Allestito un vero e proprio villaggio sportivo, dove i più piccoli hanno potuto cimentarsi con diverse discipline, un art point con mostre dedicate al tema e l’angolo degli esperti e delle associazioni.