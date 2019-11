Un molisano sul podio dei miglior sommelier italiani

L’isernino si è classificato al secondo posto nell’ultima edizione svoltasi a Verona

ISERNIA. Uno strepitoso secondo posto per Carlo Pagano. L’isernino è salito sul podio nel concorso “Miglior Sommelier d’Italia”, svoltosi nei giorni scorsi a Verona. Un ennesimo trionfo per Carlo Pagano, ormai abituato negli ultimi anni a fare incetta di voti. Dopo aver superato le eliminatorie e i playoff l’isernino si è arreso in finale solo a Valentino Tesi. Oltre alla consegna della meritata coppa, al termine della manifestazione il premio più bello: l’abbraccio caloroso della sua bambina.