Un molisano in Cina, la video-intervista al dottor Vincenzo De Lisio (video)

La video-intervista con il dottor Vincenzo De Lisio, criminologo di Campobasso, trasferitosi da una anno in Cina con la sua compagna (cinese) che ha sposato anni fa in Italia. Il dottor De Lisio ci dà conto della percezione dell’allarme Coronavirus in Cina e ci fa capire la sua quotidianità in una società che sta iniziando a capire e a vivere. «Osservate le regole, come abbiamo fatto noi, non è un grande sacrificio, è una piccola rinuncia». (vogliate perdonare gli inconvenienti tecnici della trasmissione dovuti alle evidenti difficoltà di collegamento internet con la Cina).