Un molisano alla guida della Tgr Molise: si tratta di Antonio Lupo

C’è un molisano alla guida della Tgr Rai Molise. Si tratta di Antonio Lupo che è stato nominato caporedattore della testata regionale del servizio pubblico. Lupo succede a Giancarlo Fiume dopo che era stato vicecaporedattore sotto la guida di Filippo Massari. Antonio Lupo, fra l’altro anche presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise nella scorsa consiliatura, è un nome e un volto conosciuto in tutta la regione. E non solo. L’insediamento ufficiale in qualità di caporedattore è previsto lunedì prossimo, 3 febbraio, e per l’occasione sarà presente il vicedirettore della Tgr, Carlo de Blasio, che ha comunicato ai giornalisti di Campobasso la notizia della nomina di Lupo a caporedattore.