Un molisano alla corte della musica italiana. Il sax di Nicola Concettini fra i grandi

Ci sono anche sonorità molisane nel video che sta spopolando sulla piattaforma youtube e stringe un popolo intero attorno al linguaggio universale della musica.

Nicola Concettini, molisano di Gambatesa, virtuoso sassofonista, rappresenta il Molise alla reunion degli artisti.



«Il video dà voce ad una categoria di professionisti che spesso viene abbandonata a sé stessa – ci ha detto Nicola – Vogliamo far sentire la nostra forza e chiedere maggiore considerazione da parte degli organi governativi.



La nostra categoria sarà l’ultima a ripartire (sempre se ciò accadrà) e non siamo in grado di prevedere quando torneremo ad esibirci: sappiamo per certo che il 2020 sarà privo di manifestazioni, concerti ed eventi in genere.



Non saremo capaci di maturare reddito nei prossimi mesi e non è stato disposto nessun provvedimento per i tanti lavoratori (parlo di musicisti ma anche ballerini, scenografi, fonici, tecnici di palco, agenzie musicali ecc) che, con molta probabilità, saranno costretti a restare a casa.



In secondo luogo invito tutti i musicisti a consultare il sito “notelegali.it e acquisire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della professione nel pieno rispetto delle leggi e tutelando i propri diritti.



Vogliamo che l’attività musicale sia considerata un lavoro a tutti gli effetti: in quanto tale, è necessario garantire la tutela dei diritti del lavoratore; a partire degli enti pubblici di competenza (non sempre all’altezza), degli organizzatori o coloro i quali si servono della figura professionale ma soprattutto dallo stesso professionista».