Un molisano al controllo antidoping di Napoli-Inter

Match clou Napoli-Inter di sabato a Napoli. C’è il molisano Vito Garofalo nei controlli Antidoping di fine partita.

Ulteriore prestigioso compito per lui in questa stagione. È infatti alla sua terza chiamata in partite di cartello del campionato di Serie A.

Dopo il derby Milan-Inter di novembre scorso e Milan /Juventus di quest’ultimo gennaio 22, l’isernino Vito Garofalo è stato scelto tra centinaia di RFA Commissari Antidoping anche per il prossimo scontro al vertice del campionato di serie A tra Napoli e Inter di sabato 12 febbraio al Maradona.

I controlli antidoping sono previsti in tutte le gare di serie A nei confronti dei calciatori (presi a sorteggio o mirati) dopo il fischio finale dell’arbitro. Quella di sabato tra Napoli e Inter è la sfida calcistica dell’anno perché per le due squadre, in palio c’è lo scudetto tricolore.

Un evento calcistico dalle mille emozioni che farà parlare di sé quindi anche in Molise. In passato, l’ex presidente degli arbitri di calcio, antesignano dei dirigenti arbitrali per aver per primo portato giovani arbitri e assistenti molisani a dirigere gare in Serie A, oggi dopo aver ricoperto appunto il ruolo di presidente del CRA Molise, si è diventato delegato nazionale del CONI NADO/FIGC per effettuare i controlli antidoping negli stadi, che ricordiamo sono obbligatori in tutte le partite di serie A.

Scorrendo la lista degli RFA antidoping il suo nome non è sfuggito ai nostri occhi. Vito Garofalo è stato designato per questa gara super e di notevolissimo spessore! Il match infatti potrebbe decidere per l’80% la vincitrice del campionato di calcio, stagione 2021/22.

A Vito vanno tutte le nostre più vive congratulazioni per la sua funzione prestigiosa conquistata in questi anni di carriera nel calcio e, soprattutto un gran “in bocca al lupo” per la delicata partita di sabato prossimo.