Marco Meo Vicepresidente dell’Associazione nazionale industriali privati gas e servizi elettrici

REDAZIONE

Un molisano ai vertici dell’Assogas, l’Associazione nazionale industriali privati gas e servizi elettrici. Un riconoscimento importante e di prestigio per Marco Meo, direzione generale Phlogas e responsabile dipartimento gas di Roma & Power. L’Assogas ha da poco confermato la presidenza, dando fiducia a Stefano Bolla, mentre il nuovo ingresso alla vicepresidenza è quello di Marco Meo. Un duplice motivo di orgoglio, per la oramai affermata realtà imprenditoriale che Meo rappresenta e, perché no, anche personale, considerato che stiamo parlando di Assogas, fondata nel 1979 e aderente a Confindustria da più di vent’anni, un’Associazione di categoria che opera a livello nazionale per promuovere e tutelare gli interessi degli industriali del comparto del gas e dei servizi energetici. A Marco Meo vanno i migliori auguri e congratulazioni: Ad Maiora.