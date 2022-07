Un molisano a Bruxelles denuncia: “La sede della Regione simile ad una casa stregata”

L’edificio si trova nella centralissima Rue de Toulose a poche centinaia di metri dal Parlamento: “Vedere uno scempio del genere mi ha profondamente colpito. Per l’ennesima volta ci distinguiamo in negativo rispetto alle altre regioni italiane che hanno sedi aperte, operative e funzionanti che dialogano con le istituzioni europee”

“Un edificio che ricordavo splendido nel suo pregio architettonico si trova ora totalmente in uno stato di abbandono e di degrado. Dalle finestre si intravedevano gli interni e lo scenario ai nostri occhi era simile a quello di una casa stregata. L’erba del giardino alta. Vedere uno scempio del genere mi ha profondamente colpito. Da cittadino molisano sento, il dovere di denunciare una situazione che mi ha profondamente indignato e sulla quale riscontro un silenzio totale delle istituzioni coinvolte”. È la descrizione della sede della Regione Molise a Bruxelles, che si trova nella centralissima Rue de Toulose al numero 74, che ci ha inviato un nostro lettore che è in vacanza con la famiglia in Belgio. L’edificio, di oltre 500 metri quadrati rigorosamente sottoposti a restyling (costato circa 200mila euro, compresi i mobili) è stato acquistato nel 2005 dalla Regione Molise per 1,6 milioni di euro (ristrutturazione esclusa).

“Ovviamente – prosegue il nostro corregionale – di fronte alla macabra scoperta faccio qualche chiamata per saperne di più e mi dicono che la sede è chiusa e inattiva da quasi tre anni: utenze staccate, funzionari che lavoravano lì distaccati non si sa dove (qualcuno diceva in smart working in Italia, qualcun altro nella sede della Regione Abruzzo a Bruxelles). Nel momento storico in cui tra Pnrr e Fondi della nuova programmazione ogni Paese e ogni Regione si gioca una partita fondamentale con l’Europa, la nostra Regione si permette il lusso di avere una sede a Bruxelles che immagino rappresenti un costo anche se inattiva senza trarne i vantaggi operativi e di immagine che una simile struttura dovrebbe rappresentare”.

Tutto questo, “stride notevolmente con le intenzioni manifestate, a parole, dal presidente Toma che nel 2019 annunciava la creazione di due progetti Molise House e Molise Hub al fine di aprire le porte della sede istituzionale nella capitale belga a imprese, professionisti, scuole e università. Ebbene – ha rimarcato il nostro lettore – quelle porte non solo le abbiamo trovate chiuse, ma le abbiamo viste in uno stato di abbandono e di degrado deplorevole. Non so quanto siano informati della vicenda i 20 consiglieri regionali e i componenti della Giunta, ma trovo assurdo e ridicolo che nessuno di essi si interroghi su questo edificio. Provo – ha concluso il nostro corregionale – profonda vergogna per quello che ho visto e sincero rammarico per come per l’ennesima volta ci distinguiamo in negativo rispetto alle altre regioni italiane che hanno sedi aperte, operative, funzionanti che dialogano con le istituzioni europee nell’interesse delle proprie aziende e dei propri cittadini”.