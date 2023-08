Un mix di bellezza, arte e spettacolo per la tappa molisana di Miss Universo Italia

L’evento in programma giovedì 10 agosto a Termoli è organizzato dalla Mika Production ed interamente sostenuto dall’Azienda Cianciosi Soluzioni Edili BIGMAT HOME OF BUILDERS

Termoli si sta preparando ad accogliere la tappa regionale di Miss Universo Italia per il Molise, un evento organizzato dall’Agenzia Mika Production – con la preziosissima collaborazione del dottor Francesco Tudini – e sostenuto dall’Azienda Cianciosi Soluzioni Edili BIGMAT HOME OF BUILDERS. La manifestazione è programmato per giovedì 10 agosto nella centrale Piazza Monumento, sul Corso Nazionale, e promette una serata all’insegna della moda, della bellezza e dell’intrattenimento.

L’evento sarà animato da esibizioni di cantanti, comici e ballerini, garantendo al pubblico una piacevole esperienza ricca di emozioni e talento. Il momento culminante sarà dedicato alla bellezza, con la partecipazione di numerose ragazze provenienti esclusivamente dal Molise. Queste aspiranti concorrenti ambiscono a conquistare una delle tre posizioni di finaliste regionali, che offriranno loro l’opportunità di rappresentare il Molise nella finale nazionale di Miss Universo Italia prevista per ottobre in Puglia.

L’evento è stato fortemente voluto dalla Mika Production, rappresentata da Laika D’Agostino e Camillo Del Romano, ed è interamente sponsorizzato dall’imprenditore Dante Cianciosi, proprietario della Cianciosi Soluzioni Edili BIGMAT HOME OF BUILDERS.

“Sono due le ragioni fondamentali che mi hanno spinto a patrocinare la manifestazione – spiega Cianciosi – Da una parte voglio esprimere gratitudine ad un territorio di cui siamo fornitori di materiali edili di elevata qualità per realizzazioni sia pubbliche che private. Questo è un sentito ringraziamento per quattro decadi di attività, 42 anni per la precisione. Una dimostrazione di riconoscenza attraverso l’arte e la bellezza. Parliamo di arte in quanto avremo ospiti numerosi artisti, e di bellezza poiché vedremo sfilare giovani ragazze molisane. Non ci limitiamo a presentare una passerella di corpi bensì mostriamo ragazze incredibilmente brillanti, studentesse e lavoratrici che sognano un futuro nel mondo dell’arte.

In secondo luogo – continua – vorrei sottolineare come a partire dal 2023 abbiamo aderito a un consorzio europeo noto come BIGMAT, un’adesione questa che ci ha permesso di evolverci ulteriormente in ogni ambito: dall’incremento delle competenze aziendali, fino al miglioramento delle relazioni con i nostri clienti. Abbiamo abbracciato percorsi innovativi e ci siamo arricchiti grazie all’interazione con esperti messi a disposizione dal consorzio”.

A condurre lo spettacolo sarà Antonella Ciocca, con Viviana Vizzini, Miss Universo 2020, come madrina dell’evento. Il presentatore sarà Christian Cappellone, mentre la cantante Lorenza Tedesco, la ginnasta e ballerina Erika Bromo, la sand artist Erica Abelardo e altre sorprese ancora segrete contribuiranno ad arricchire la serata.

La moda avrà il suo spazio con le collezioni Cerimonie e Sposi della stilista Doris Mariotti. Le iscrizioni per le aspiranti Miss Molise sono ancora aperte; per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 393.3343854. L’evento sarà completamente gratuito e aperto al pubblico.

Gli organizzatori mirano a individuare tra le bellezze molisane 3 ragazze in grado di rappresentare al meglio il Molise nella finale nazionale e magari di aspirare al successo a livello internazionale. Nell’edizione precedente, la termolese Francesca Capone è stata incoronata Miss Universo Molise.