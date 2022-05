Un “mistero campobassano” al festival di Cannes?

Lo ha notato senz’altro chi ha avuto modo di vedere i servizi televisivi dedicati al film Disney “Le Pupille”, scritto e diretto da Alice Rohrwacher e presentato alla 75esima edizione del Festival di Cannes, in anteprima mondiale.

Non può non aver notato il fotogramma assai suggestivo di un vero e proprio “mistero”. Un altro mistero. Si direbbe ispirato al Natale, con gli angeli alati, vesti vellutate, coroncine e mani giunte, a sorreggere la cometa e il Sacro Cuore di Gesù.

E allora il dubbio, al quale sarebbe bello dare una risposta: la regista conosce la sfilata campobassana degli ingegni ideati da Paolo Saverio Di Zinno? Oppure – e dispiace perfino pensarlo – gli “ingegni” del nostro rinomato artista sono assai meno ingegnosi e originali di quanto comunemente si pensa?