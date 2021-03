Un minuto di silenzio per non dimenticare le vittime del Covid. Il Molise si ferma

Una giornata per non dimenticare. I sindaci con la fascia tricolore in memoria di chi ha perso la vita a causa del Covid-19. Anche il Molise si è fermato per non dimenticare. Ad un anno di distanza dall’inizio della Pandemia che ha sconvolto la vita del mondo intero, i sindaci di Italia hanno deciso di fermarsi perché chi ha perso la vita a causa del Coronavirus debba essere di monito a non abbassare la guardia. Il virus c’è, esiste. I dati di questi giorni parlano di una escalation della malattia che in Molise ha già fatto più vittime di quelle che c’erano state nel corso della prima ondata appena un anno fa. Imperativo è non abbassare la guardia perché quello che è accaduto, le tante vite spezzate, i tanti familiari ancora affranti dal dolore, non siano cadute invano. Una giornata particolare in un momento particolare per il Molise che si trova nel pieno della terza ondata. Uscirne senza ulteriori vittime è l’imperativo che i primi cittadini hanno ricordato davanti alle telecamere e ai microfoni. Dal Molise un minuto di silenzio per non dimenticare. Affinché nulla di quanto accaduto in questo anno di pandemia sia stato vano. Campobasso, Termoli e Isernia si sono fermate. Bandiere a mezz’asta nei tre Comuni in occasione della “Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dell’epidemia da Coronavirus”. Ad istituirla, tramite Ddl approvato all’unanimità, la Commissione Affari Costituzionali del Senato che mercoledì 17 Marzo 2021 ha istituito la giornata in ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita a causa del virus. Una data emblematica, il 18 marzo di un anno fa i camion dell’esercito italiano uscirono da Bergamo trasportando centinaia di bare dei defunti in attesa di sepoltura. Immagini difficili da dimenticare che hanno lasciato il segno. L’amministrazione comunale di Termoli si unisce al ricordo di tutti coloro che non ci sono più e alle famiglie che a causa di questa epidemia hanno perso gli affetti più cari.