Un milione di euro per uscire dall’isolamento

Con delibera di Giunta regionale n. 453 del 3 ottobre scorso sono stati stanziati 350mila euro per la sistemazione e messa in sicurezza della SP86 ex Istonia, lato provincia di Isernia, divenuta fondamentale dopo la chiusura del viadotto Sente. A darne notizia il primo cittadino di Agnone, Lorenzo Marcovecchio, che non nasconde la sua soddisfazione per un provvedimento che rischiava di creare problemi maggiori di quelli che quotidianamente il territorio è costretto a sopportare.

Altri 800mila euro, inoltre, sono stati stanziati per la messa in sicurezza del viadotto Verrino. «Un risultato raggiunto grazie all’impegno incessante dell’Assessore regionale Vincenzo Niro – afferma Marcovecchio – che si è speso da subito per la causa e del Governatore Toma che ha riconosciuto il rischio di totale isolamento di Agnone e dell’alto Molise sia sul lato abruzzese con la chiusura del Sente sia sul territorio regionale con l’ipotesi più pessimistica della chiusura anche del Verrino. Come rappresentante di questa comunità sono più che soddisfatto».

I fondi verranno utilizzati dalla Provincia di Isernia nel breve periodo, dopo le normali procedure di affidamento. Per i lavori al Verrino, invece, bisognerà probabilmente attendere la prossima primavera.