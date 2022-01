Un meraviglioso sorriso alla vita da Giulia Cioffa che festeggia il suo primo compleanno

Un largo e meraviglioso sorriso, quello in foto della piccola Giulia Cioffa di Venafro, che testimonia la sua meravigliosa gioia di vivere, attorniata dagli affetti di mamma Antonella e papà Marco, dei nonni Michela, Pasqualina, Silvio e Michele, dei nonni e degli zii. A significare l’affetto verso la piccina, ecco quanto scrivono i nonni della bambina nel giorno del suo primo compleanno : “Oggi è un giorno speciale per Giulia ! Spegne la sua prima candelina e noi tutti le siamo amorevolmente vicini. Auguri Giulia !”. Rallegramenti ai quali aggiungiamo anche quelli della nostra testata per una vita ricca di sorrisi, gioie e soddisfazioni per Giulia.