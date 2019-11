Un meeting internazionale per il rilancio dei centri storici

Il Comune di Isernia scelto come luogo della prima sessione di lavoro del “RegrowCity meeting”

Il Comune di Isernia come luogo della prima sessione di lavoro del «Re-growCity meeting», programmato nell’ambito del progetto europeo della rete URBACT. Sono ben 15 i partecipanti all’incontro internazionale, appartenenti a quattro delegazioni estere: Altena (Germania), Nyírbátor (Ungheria), Melgaço (Portogallo) e Alūksne (Lettonia); ad essi si aggiungono due lead-experts: uno britannico e uno italiano. Il Comune di Isernia è rappresentato dal sindaco Giacomo d’Apollonio. Sono intervenuti anche il consigliere comunale Nicola Moscato e i referenti dell’ufficio politiche pubbliche Sergio Fraraccio e Stefania Bendato. Oggetto del meeting è l’iniziativa denominata “pop-up shop” (negozio a tempo). Durante le sessioni di lavoro, verranno illustrate, con esempi teorici e casi pratici, le metodologie per il proficuo uso e il recupero funzionale dei locali commerciali nei centri storici. Lo scopo dei pop-up shops, infatti, è quello di arrestare e invertire a lungo termine il declino economico e ambientale, rilanciando i servizi e rigenerando il tessuto urbano. Gli ospiti stranieri sono giunti a Isernia ieri, accolti dall’assessore Eugenio Kniahynicki che li ha accompagnati durante una visita guidata ai monumenti e ai siti storici. Rimarranno in città fino a domani sera e durante la giornata odierna parteciperanno a ben cinque work sessions, al termine delle quali, alle ore 18 circa, visiteranno il Museo nazionale del paleolitico. Altre due sessioni di lavoro sono programmate per domattina, dopo i saluti istituzionali del sindaco d’Apollonio e del presidente della Regione Molise Donato Toma.