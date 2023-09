Un medico al “capezzale” della sanità regionale

Giovanni Di Santo, medico, 62 anni, è il manager scelto dalla giunta Roberti per la guida dell’Asrem. Il suo incarico inizierà il 17 settembre prossimo

Questa mattina, prima del consiglio, la delibera con cui l’esecutivo regionale ha ratificato la nomina che avrà efficacia dal 17 settembre prossimo. Di Santo aveva chiesto qualche giorno per l’accettazione delle sue dimissioni dalla direzione sanitaria del San Pio di Benevento. Ieri il via libera e oggi la delibera di nomina. Il motivo della scelta è presto spiegato: dopo il no di Capochiani, quella di Di Santo è sembrata la nomina più confacente in base al suo curriculum. Si tratta di un originario del Sannio, nato a San Lorenzello, di cui è stato anche sindaco dal 2006 al 2013, 62 anni, chirurgo, specializzato in medicina interna e neurologia, direttore di numerosi reparti degli ospedali di Cerreto, Sant’Agata dei Goti e Benevento, docente alla Federico II, dal 2019, fino a ieri direttore sanitario dell’azienda ospedaliera San Pio di Benevento, l’ex Rummo da cui proveniva anche Florenzano. Insomma un tecnico del settore, ma soprattutto un medico, che potrà interloquire con il personale sanitario dell’Asrem e potrà collaborare fattivamente alla stesura della nuova versione del piano operativo. Un’ultima considerazione: quella che sembrava la prima scelta, ovvero Lolita Gallo, non è stata adottata dalla giunta Roberti perché spostare la dirigente dalla Regione all’Asrem avrebbe significato creare un vuoto dirigenziale impossibile da colmare, in un momento veramente complicato. Insomma “troppo brava e competente” la Gallo per potersene privare, “non ce lo possiamo permettere”, aggiunge un assessore che vuol restare anonimo, ma che fa capire in che considerazione venga tenuta dalla giunta Roberti la dirigente regionale. (Edg)