“Un mare… di tesori”, continua la campagna ambientale di Rieco Sud e Comune di Termoli

Al via il terzo appuntamento della campagna di educazione ambientale “Un mare… di tesori” messa in campo dalla Rieco Sud con la stretta collaborazione del Settore Ambiente del Comune di Termoli. L’iniziativa – inserita nella campagna di comunicazione ambientale 2021 – nasce come contenitore di quattro incontri, gratuiti e aperti a tutti, sulle spiagge termolesi rivolti principalmente ai bambini, ma interessanti anche per gli adulti, al fine di promuovere una riflessione su tematiche di particolare rilevanza ambientale, sensibilizzando al rispetto e alla tutela dell’ambiente marino e costiero. “Un mare… di tesori” prosegue domani giovedì 19 agosto con un laboratorio sulla plastica, che si terrà alle ore 10.30 a Rio Vivo, presso il lido Tricheco Beach. L’incontro “Plastica… che guaio!”, di natura prettamente ludica, ha lo scopo di sensibilizzare i bambini sull’importanza del riciclo e della raccolta differenziata, coinvolgendoli nella realizzazione di una piccola opera d’arte con materiale di recupero. L’ultimo incontro di educazione ambientale della Rieco Sud, focalizzato sulla scoperta delle conchiglie marine con la partecipazione di Luigi Lucchese di Ambiente Basso Molise, si svolgerà venerdì 27 agosto al lido Alcione.