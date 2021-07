Un mandala sulla sabbia, la nuova opera dell’artista Agostino Senese

Lo spirito è quello di avvicinare l’uomo alla natura e quelle opere sempre di grande impatto non passano inosservate. E così sulla spiaggia di Termoli, ai piedi del Castello Svevo, è apparsa una nuova opera dell’artista Agostino Senese, 51 anni, di Termoli. Questa volta i cerchi sulla sabbia hanno rappresentato un mandala comparso sulla spiaggia semideserta a causa del temporale. E così Senese ne ha approfittato per un’opera zen come raccontano le foto tratte dal suo profilo Instagram dove è presente anche un video che svela il retroscena che porta alla realizzazione dell’opera. Altre volte Senese è passato alla ribalta per le opere fatte con le pietre e sempre per i cerchi sulla sabbia. Stavolta è comparso anche sulla rivista GreenMe: “Sono apparse sulle spiagge del Molise (perché, sì, se ve lo state chiedendo, in Molise c’è il mare e ci sono anche delle bellissime spiagge) delle misteriose e suggestive opere d’arte realizzate con elementi del paesaggio come sassi e sabbia. In molti, curiosi e amanti della natura, le hanno condivise sui social foto e video di queste opere misteriose, chiedendosi cosa fossero”.

