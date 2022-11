Un mammografo mobile al consultorio di Termoli per lo screening oncologico

Il mammografo sarà operativo dal 1 dicembre tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30, fino al 21 dicembre per poi riprendere dal 9 gennaio per un’altra settimana

Il Responsabile della Rete Territoriale Consultoriale e degli Screening Oncologici ASREM, Dott. Angelo Marcheggiani, comunica che dal primo dicembre, presso la sede Asl di Via del Molinello a Termoli, sarà disponibile un mammografo mobile all’interno del Consultorio Familiare che sarà operativo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30, fino al 21 dicembre, per poi riprendere dal 9 gennaio per un’altra settimana.

Potranno sottoporsi alla mammografia tutte le donne residenti a Termoli di età compresa tra 50 e 69 anni che non abbiano mai effettuato nel programma di screening organizzato regionale una mammografia oppure, in caso contrario, che l’ultima indagine diagnostica risalga ad almeno due anni fa.