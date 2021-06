Un mago termolese secondo classificato al talent televisivo “I am a magician”

Il giovane prestigiatore diciassettenne, Andrea Geminiano (Mago Jeck), questa mattina è riuscito a conquistare il secondo posto nel talent show di Bom Channel. Il ragazzo termolese ha passato una selezione di oltre 150 nuove leve italiane della magia classificandosi tra i primi 9 della finale tenutasi stamattina, la puntata è stata trasmessa sul canale 68 del digitale terrestre, su Tim Vision e Amazon TV.

Nel programma televisivo ha portato un numero di sua ideazione stravolgendo dei classici della magia, ecco i suoi commenti a caldo:

“Appena ho visto che avevano annunciato solo il vincitore, ero un po’ giù. Due secondi dopo l’annuncio mi contatta il produttore del programma che mi comunica la mia posizione in classifica.. Sono arrivato secondo ed ho vinto il viaggio a roma per registrare e ritirare il premio. Al momento della notizia sono scoppiato di gioia perché è stata una cosa super improvvisa e sono davvero orgoglioso del lavoro che sto facendo perchè piano piano sto realizzando il mio sogno. Ringrazio coloro che mi hanno dato la possibilità di partecipare e ringrazio enormemente antonio fumarola, fabio lombardi e raffaello corti (conosciuto come Faccestamagia) che mi hanno aiutato enormemente nella realizzazione del numero. Ce la metterò tutta per andare sempre più avanti”.

Ora lo aspetta il viaggio a Roma offerto dalla redazione per andare a ritirare il trofeo. Complimenti ancora ad Andrea Geminiano per il risultato.