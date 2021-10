Un Lupo dai due volti sbatte sul Picerno (1-1). Gli ospiti impongono il pari nella ripresa (VOTA IL MIGLIORE)

Campobasso-Picerno finisce 1-1. Vota il miglior Lupo di giornata Liguori

Non basta un ottimo primo tempo al Campobasso per venire a capo della pratica Picerno. I Lupi – protagonisti di una prima frazione propositiva, culminata con il vantaggio propiziato da Liguori – mancano il colpo del ko e perdono progressivamente campo ad inizio ripresa, concedendo quelle soluzioni piazzate fatali che consentono all’onesta formazione di Palo di strappare un pareggio prezioso. A nulla serve l’assalto finale, con Rossetti e Vitali pericolosi da subentrati. Il punto consente alla squadra di Cudini di salire a quota 15 in classifica, ma ha il sapore dell’occasione mancata.

Le scelte. Diversi cambi in formazione per Cudini che, complici le tre gare in una settimana, mischia le carte. Si torna al 4-3-3 con Fabriani e Vanzan ad agire sulle fasce; a centrocampo novità Nacci; attacco inedito con Liguori, Emmausso e Parigi. Gli ospiti guidati da mister Palo optano per un 4-5-1 elastico con Gerardi boa centrale

Giocate e gestione. Avvio moderatamente aggressivo per i Lupi: al 5′ da Fabriani a Liguori, che di prima intenzione va al tiro con il destro: c’è lavoro in respinta per Viscovo. Bis dell’estremo difensore al 12′, chiamato a disinnescare una bella conclusione dalla distanza di Emmausso, al primo squillo di rilievo in rossoblù. La buona partenza del Lupo è premiata dal vantaggio al minuto sedici: Liguori, elegante nella preparazione, trova una parabola perfetta spizzata dall’ex Ferrani in anticipo su Parigi, per l’1-0 meritato. Un avvio promettente, a tratti arioso, che offusca l’avversario. La reazione del Picerno, infatti, non è di quelle veementi, tant’è che la prima occasione giunge solo al 29′ su iniziativa di Reginaldo e conclusione da due passi di Vivacqua, sulla quale interviene Raccichini in respinta. Al 41′ torna minaccioso il Lupo, qualitativamente ispirato: scambio nello stretto apprezzabile Liguori-Candellori, con quest’ultimo al tiro violento mezzo metro sopra l’incrocio dei pali. Una giocata di qualità che chiude un primo tempo gestito in maniera matura dal Campobasso, seppur senza affondare un Picerno rimasto in partita.

La squadra arretra, gli ospiti ne approfittano. Il Lupo si ripresenta con gli stessi undici ma con una versione più guardinga, atteggiamento che incentiva il Picerno a prendere coraggio. Se la manovra ospite è ben controllata, sono i calci piazzati concessi con un pizzico di ingenuità a risultare fatali. Al 12′ punizione di Guerra, tocca Reginaldo di testa e palla che impatta sulla traversa dopo smorzata di Raccichini. Un campanello d’allarme che si materializza sull’angolo successivo battuto ancora da Guerra: stavolta la difesa non riesce a rintuzzare consentendo il tap-in sotto porta a Gerardi, servito di testa da Terranova. Il Campobasso sembra ferito e meno fluido nella circolazione, Cudini attinge allora dalla panchina per la scossa, ricorrendo in rapida successione a Giunta, Vitali, Pace e Rossetti. Mancano però le occasioni vere, nonostante un forcing più convinto. Emmausso, al 40′, tenta dalla distanza dopo uno slalom da sinistra: para senza troppi patemi Viscovo. L’occasionissima, l’unica della ripresa, capita al 44′ su ripartenza favorita da Vitali che manda al tiro in diagonale Rossetti: l’estremo ospite stavolta compie un intervento sostanzioso negando il nuovo vantaggio rossoblù. Il sussulto finale è ad opera del subentrato De Biase in pieno recupero: soluzione alta di una manciata di metri. Finisce 1-1, comunque tra gli applausi del tifo. L’intera posta in palio sfuma per una combo ben precisa: il mancato colpo del ko e l’atteggiamento forse troppo timido nella prima parte della ripresa. le.lo.

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Vanzan (74’Pace); Tenkorang, Nacci (65’Giunta), Candellori; Emmausso (92’De Biase), Parigi (74’Rossetti), Liguori (65’Vitali). A disposizione: Zamarion, Coco, Sbardella, Martino, Persia, Magri. Allenatore: Mirko Cudini

AZ PICERNO (4-5-1): Viscovo; Finizio, Ferrani, Pitarresi, Vivacqua (46’Terranova); Reginaldo (71’Carrà), Guerra, De Franco, De Ciancio; De Marco (60’De Cristofaro), Gerardi (81’Coratella). A disposizione: Albertazzi, Vanacore, Allegretto, Dias, Dettori, Stasi, Viviani, Setola. Allenatore: Antonio Palo

Arbitro: Scarpa di Collegno

MARCATORI: 15′ aut.Ferrani, 60′ Gerardi (P)











(foto servizio Eric Moscufo – Corrieresport.it)

RISULTATI 11^GIORNATA. Avellino-Paganese 3-0; Campobasso-Picerno 1-1; Catanzaro-Monopoli 1-2; Fidelis Andria-Turris 1-0; Foggia-Taranto 1-1; Juve Stabia-Messina 1-0; Monterosi-Catania 1-4; Potenza-Latina 2-1; Vibonese-Palermo 1-3; Virtus Francavilla-Bari (post. h.17.30)

LA NUOVA CLASSIFICA. Bari 24*, Catanzaro 20, Palermo, Monopoli 19, Foggia, Taranto 17, Turris, Avellino 16, Campobasso, Catania, Picerno 15, Juve Stabia, Virtus Francavilla, Paganese 14, Monterosi 13, Potenza 10, Messina, Andria 9, Vibonese, Latina 8