Un lungo ponte tibetano sul canyon di Cerro al Volturno

CERRO AL VOLTURNO

Per il momento è solo un’idea e, in realtà, i detrattori sono tanti, compresi diversi esponenti politici. Ma il progetto, al di là della fattibilità, è suggestivo. Un lungo ponte tibetano a Cerro al Volturno, che passa sul “canyon” in cui scorre il torrente Acquara. La struttura collegherebbe i due promontori rocciosi che si trovano in località Foci. L’idea, recentemente, è stata anche oggetto di un vivace convegno che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini. Ora il progetto è stato rilanciato da “Il Volturno”, un portale on line molto seguito nel centro in provincia di Isernia.

«Il nostro territorio – si legge nell’approfondimento – ci offre diverse possibilità per dare al paese uno sviluppo turistico ambientale che potrebbe frenare questo esito, quasi di massa, che negli ultimi anni si sta verificando nel paese e in special modo nel piccolo borgo di Foci, oggi rimasto con solo pochissimi abitanti, forse non più di 40 anime. Parliamo della gola Acquara dove a valle nel 1300 fu edificato Foci un dei borghi più antico di Cerro al Volturno e da dove per secoli le sorgenti dell’Acquara hanno dato l’acqua a tutto il paese e da dove nasce il torrente Acquara che insieme con il torrente Rio va a confluire nel grande fiume Volturno.

Il ponte Acquara è un’idea che nasce quindi da quello che ci offre il territorio e proprio questa parte del territorio ci potrebbe consentire di portare a Cerro negli anni migliaia di visitatori appassionati della montagna e di un ambiente sano e pulito. Il ponte potrebbe essere raggiungibile sia attraversando le vie e le stradine che si diramano dall’inizio del piccolo borgo di Foci, sia percorrendo il sentiero che porta sul pianoro di Santa Croce, zona alle spalle del ponte. Poco più avanti del ponte, salendo per i sentieri della Spina, a circa 1300 metri di altezza si può ammirare dal belvedere dei monti sovrastanti. Per quelli che praticano lo sport della tecnica di arrampicamento c’è una ripida e forte roccia da poter scalare e arrivare sul lato ovest del ponte. Da questa iniziativa di potrebbe dare finalmente più visibilità alle mura ciclopiche e a una vasta campagna per la produzione e commercializzazione delle patate e fagiolo della Spina, ai formaggi nostrani e alle nostre e genuine carni. Da qui, inoltre, potrebbero realmente nascere le condizioni per realizzare dall’ambiente e dal suo patrimonio naturalistico un progetto di albergo diffuso nel paese. È un’idea che potrebbe trovare un giorno la sua realtà».