Un Liquidambar intitolato al dottor Sergio Zarrilli

La cerimonia si è svolta al “Giardino della Rinascita” in via Depretis a Campobasso

Questo pomeriggio, martedì 24 marzo, al “Giardino della Rinascita”, in Via Agostino Depretis a Campobasso, “Nati per Leggere Molise” ha chiamato a raccolta tutti i suoi volontari, le famiglie e i loro bambini, per la cerimonia di intitolazione di un magnifico albero, un Liquidambar, alla memoria del dottor Sergio Zarrilli.

Tanti i bambini presenti per ricordare il dottor Zarrilli e a tutti loro, anche in questa occasione, i volontari di “Nati per Leggere” hanno regalato la lettura di qualche bella storia.