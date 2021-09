“Un lavoro sempre puntuale”, il Questore Conticchio incontra il comandante Gaeta

Nella mattinata di ieri, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Emanuele Gaeta è stato ricevuto nell’Ufficio del Questore Giancarlo Conticchio in occasione del suo trasferimento ad altra sede. “Nel corso dell’incontro – si legge in una nota stampa – che si è svolto in un clima di reciproca stima, il Questore Conticchio ha espresso viva soddisfazione per l’operato svolto con l’Arma dei Carabinieri nel segno della continuità ed ha formulato gli auguri di buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico che sarà sicuramente all’altezza di ricoprire”.