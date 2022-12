Un italiano su 6 non ha ricevuto regali a Natale

L’analisi di Coldiretti apre uno squarcio sull’aumento preoccupante della povertà in Italia

di Giusy Spadanuda

Gli aumenti del tasso d’inflazione e il caro bollette dei mesi scorsi avevano già fatto intendere un cambio nella spesa media mensile dei consumatori, più dirottata verso i beni alimentari e meno verso i beni di lusso, e questo Natale l’ha confermato. Gli italiani, indecisi tra regali o altre spese, hanno acquistato beni per un valore medio di 177 euro a persona contro i 158 dell’anno scorso e i 164 del 2020. Un dato leggermente in aumento che deve tener conto però della ripresa totale delle attività produttive post-Covid. È questo il dato che emerge dall’analisi di Coldiretti e Ixè che conta una spesa globale per il pranzo del 25 dicembre di 2,7 miliardi di euro. Il panettone e lo spumante i prodotti immancabili sulla tavola, meno i tradizionali doni (23% in meno rispetto al 2021). Ma la causa è da imputare solo all’incombenza di spese più urgenti? A quanto pare no. Nel 2022, riporta lo stesso studio, circa 3 milioni di persone sono state costrette e a chiedere aiuto per il cibo «un’emergenza sociale senza precedenti dall’ultimo dopoguerra» tuona Coldiretti «con il numero dei bambini sotto i 15 anni bisognosi di assistenza per mangiare che ha superato quota 600mila, praticamente un quinto del totale degli assistiti, ai quali vanno aggiunti 337 mila anziani sopra i 65 anni, e 687mila migranti stranieri». Il quadro peggiora se pensiamo anche a chi, sebbene non versi in condizioni bisognose, non se la passa poi così bene. Ad oggi il 30% degli under 30 guadagna mediamente meno di 800 euro lordi secondo Oxfam, facendo registrare un divario considerevole rispetto alla generazione nata nei primi anni ’60 di circa. Addirittura il 13% degli under 29 si trova in una condizione di povertà lavorativa, cioè al di sotto della soglia di povertà nonostante lavori. Dati non rincuoranti che si riflettono sulle scelte di spesa quotidiana e anche e soprattutto durante il periodo di festa.

E nonostante il 45% degli italiani quest’anno abbia preso parte ad iniziative di beneficenza, la accresciuta rete di solidarietà che coinvolge ora anche i singoli privati non sembra bastare per far fronte alla situazione emergenziale dei nuovi poveri, ossia quelli che hanno perso il lavoro, i piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, e le persone impiegate in nero che non possono godere di sussidi pubblici. Ricordiamo inoltre che in Italia nel 2021 si contavano oltre 550 mila persone senza fissa dimora e le stime di quest’anno non sono incoraggianti. Che bisogni forse rendere le iniziative dei pranzi collettivi di solidarietà una pratica quotidiana e maggiormente diffusa? O sarebbe meglio attivare strumenti di welfare funzionanti? In attesa dell’emendamento definitivo per l’entrata in vigore del Reddito Alimentare, per il nuovo anno ci auguriamo che la situazione non peggiori.