Un incontro-dibattito per ricordare la figura di Gandhi

Proiettato anche un docu-film sul profeta della non violenza

di Doretta Coloccia

Regeneration radio ha organizzato un incontro dibattito con proiezione di un film documentario per ricordare la figura di Mohandas K. Gandhi il profeta della NON VIOLENZA, una occasione per far conoscere la visione di cui era portatore. In un momento come l’attuale in cui la violenza ha tanti volti, violenza di potere, fisica, psicologica, e non solo, è bene riflettere sulla figura di questo gracile, grande uomo, che girava avvolto in un semplice telo di lino bianco. Gandhi, ha dato vita ad un nuovo modo di lottare, quello della non violenza. Il 30 gennaio 1948 Gandhi devoto di Rama e figlio di madre Jainista veniva assassinato, a 72 anni da un militante hindu. È stato ricordato con parole ed immagini, che il Mahatma non fu un santo immacolato, né un narcisista, ma un uomo il cui pensiero socio economico conobbe una complessa evoluzione nel corso della sua coraggiosa esperienza. Il suo slogan era “sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.

Alla fine del XIX secolo la Gran Bretagna consolidava il suo impero economico in India e, in quegli anni si faceva strada il pensiero di Gandhi sulla resistenza passiva, il digiuno come forma di protesta e di purificazione e la non violenza.

Un mondo migliore, sosteneva Gandhi, è un sogno che si realizza quando ognuno decide di migliorare sé stessi e che reagire con occhio per occhio fa sì che si avrà tutto il mondo cieco.

È stato presentato un libro di raccolta di lettere ed articoli di Gandhi che nella prefazione scrive “intendo dire a chi è interessato ai miei scritti che non voglio apparire convincente. Nella mia ricerca della Verità ho imparato cose nuove e che la mia crescita terminerà con la dissoluzione della carne”.

“Non vogliamo il pane fatto di grano, vogliamo il pane della libertà ” Per questo anelito della libertà, per la lotta pacifica dell’indip dell’India questo profeta della non violenza, l’uomo che esortava a sradicare l’odio e la violenza dal cuore, trascorse complessivamente 2000 giorni della sua vita in carcere. Il 30 gennaio 1948, a 72 anni il Manhattan Gandhi morì assassinato nel giardino della sua casa. La sua morte ebbe una eco in tutto il mondo. Il suo corpo posto su un veicolo militare, sfilò per cinque giorni tra una folla oceanica.

Albert Einstein scrisse “tutto il mondo piange la sua morte. È stato uno dei pochi esseri umani per il quale le generazioni future faticheranno a credere che sia esistito su questa terra un uomo simile”.