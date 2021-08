Un grande ‘segno’ mariano a Montecilfone con la “Piccola Lourdes di Corundoli”

È stata inaugurata venerdì 13 agosto, nell’area di Corundoli a Montecilfone, con lo svelamento della Statua dell’Immacolata nella Grotta e la solenne Benedizione di Mons. Gianfranco De Luca, Vescovo di Termoli-Larino, la Grotta “Piccola Lourdes di Corundoli”.

Immersa nella natura e nel verde di un bellissimo bosco, è un oasi di pace, di silenzio e di preghiera, dove ci si sente a contatto con Dio e con l’Immacolata. La Grotta è un miracolo della Provvidenza, frutto di tanti benefattori e sostenitori, anche anonimi, vicini e lontani, dai concittadini di Montecilfone, dagli amici benefattori dall’Italia e dall’estero.

Era l’11 febbraio 2021 quando per la prima volta si aprì il Sacro recinto della Piccola Grotta di Corundoli per essere visitato e soprattutto per pregare.

Foto Nicola Mastrogiuseppe