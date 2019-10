Un Gps sull’auto della ex per controllarne ogni singolo spostamento

Un uomo, accusato di stalking, non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex coniuge

Ha reso la vita impossibile alla ex coniuge. L’ha pedinata di continuo e addirittura era arrivato a installare nell’auto della ex un apparato Gps in maniera tale da poterne controllare ogni singolo spostamento. Atteggiamenti ossessivi che hanno minato la serenità della donna; e così nella giornata di ieri (29 ottobre) per l’uomo è scattato, emesso dal Gip del tribunale di Campobasso, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex (su richiesta della Procura della Repubblica di Campobasso). L’uomo aveva cominciato a ossessionarla da marzo 2018, atteggiamenti che col tempo sono diventati sempre più ossessivi sino a sfociare nell’ipotesi di reato di atti persecutori (meglio conosciuto come stalking).