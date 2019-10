Un “giro in carrozzella” per vivere le difficoltà dei disabili

Il Comune di Campobasso ha aderito al Fiaba Day. “Una città senza barriere è (im)possibile?”

Sono partiti da piazza Cuoco, nei pressi della stazione ferroviaria di Campobasso, e hanno percorso via Garibaldi, via Umberto I, via Mazzini e via Veneto per terminare di nuovo in piazza Cuoco. Obiettivo è stato quello di testare la qualità della vita dei diversamente abili. Il Comune di Campobasso, ha aderito e concesso il patrocinio alla manifestazione “Una città senza barriere è (im)possibile?”, rientrante nella XVII Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, Fiaba Day. L’iniziativa, organizzata dal Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati (C.N.I.S.) in collaborazione con il Centro Documentazione Handicap (C.D.H.) e l’Associazione Italiana Fisioterapisti della Regione Molise (A.I.F.I.) è volta a promuovere l’abbattimento delle barriere architettoniche ed è pensata per sensibilizzare la cittadinanza prevedendo, per l’occasione, la creazione di un percorso che verrà sviluppato lungo le principali strade urbane del centro cittadino di Campobasso con l’ausilio di una sedia a rotelle, concessa dall’Ortopedia Sanitaria Orthocenter. Sono stati coinvolti nel giro i rappresentanti istituzionali, politici e tutti i cittadini che hanno voluto provare personalmente alcune delle difficoltà quotidiane vissute in giro per la città da una persona con disabilità.