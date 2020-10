“Un giorno in Pretura”, su Rai 3 il caso di Nicola Di Paolo

Tutte le fasi del processo riguardanti la scomparsa dell’operaio di Larino

“Un giorno in Pretura”, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi propone nella tarda serata di sabato 24 ottobre (il programma è in palinsesto alle 00.25 su Rai3) una puntata dal titolo “Chi ha visto Nicola Di Paolo?”. Larino, luglio 2017: scompare Nicola Di Paolo. Dell’uomo non sembra esserci più traccia. Gli inquirenti si convincono che bisogna indagare tra le mura domestiche. E così l’attenzione degli investigatori si sposta sui familiari dell’uomo. Le indagini vanno avanti e davanti al banco degli imputati finiscono la moglie (difesa dall’avvocato Michele Urbano), accusata di omicidio e il suo amante (difeso dai legali Fausi Khalifh Iannucci – nella foto in basso – ed Egidio Iannucci), considerato il complice. Ma dopo due condanne, la Cassazione decide di ripetere il processo. Il tribunale di Salerno sarà l’ultima fase di un lungo percorso giudiziario. Tutte le tappe questa sera in onda su Rai 3.

L’avvocato Fausi Khalifh Iannucci