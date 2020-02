Un fulmine si abbatte sul Cardarelli, scatta l’attivazione dei gruppi elettrogeni

Nessuna ripercussione sulle attività e nessun disagio per i degenti

Il Commissario Straordinario ASReM comunica che il 5 febbraio 2020, alle ore 02.30 circa, per cause legate alle avverse condizioni atmosferiche e verosimilmente riconducibili ad una violenta scarica di fulmine, il Presidio Ospedaliero Cardarelli di Campobasso è stato interessato da una improvvisa interruzione di energia elettrica.

La procedura tecnica prevista dallo specifico Piano Aziendale per la gestione ed il contenimento del rischio in caso di black out elettrico è stata tempestivamente attivata, fino al ripristino della fornitura da parte di E-distribuzione S.P.A. Grazie alla presenza di squadre di emergenza e di uno staff tecnico dedicato, con la collaborazione ed il supporto tecnico dei funzionari dei VVFF, sono stati disposti gli interventi tecnici utili alla risoluzione delle problematiche sopraggiunte e attivati i gruppi elettrogeni e di continuità che hanno garantito la funzionalità e la sicurezza dei servizi essenziali e la gestione delle urgenze/emergenze, oltre che la continuità assistenziale ai pazienti ricoverati. All’esito delle verifiche interne, non è stata documentata alcuna ripercussione sulle attività del Presidio Ospedaliero e non è stato registrato alcun disagio per i degenti.