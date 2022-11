Un francobollo dedicato alla città di Venafro

E’ stato presentato questa mattina presso la Palazzina Liberty. All’evento, in rappresentanza della struttura nazionale di Filatelia di Poste Italiane, è intervenuta Roberta Sarrantonio

Poste Italiane comunica che oggi, 22 novembre 2022, vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” – serie Turistica: Riccione, Candelo, Siracusa, Venafro, al valore della tariffa B pari a 1,20 euro per ciascun francobollo.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti a cura di Tiziana Trinca per il francobollo dedicato a Riccione; Simone Emma per il francobollo dedicato a Candelo; Maria Carmela Perrini per il francobollo dedicato a Siracusa; Giustina Milite per il francobollo dedicato a Venafro che raffigura un panorama di Venafro, con i campanili delle chiese di Cristo e della Santissima Annunziata, il Castello Pandone e, in primo piano, un particolare del Parco Regionale Storico dell’Olivo di Venafro.