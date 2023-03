Un forte terremoto fa tremare il Molise: scossa di magnitudo 4.6 e gente in strada

Dopo la stima preliminare dell’Ingv (magnitudo 5.4 con epicentro a Civitacampomarano) sono arrivate le rilevazioni ufficiali da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanolgia che ha registrato la scossa con epicentro a Montagano: un sisma di magnitudo 4.6 alle 23.52 ha fatto tremare l’intera regione./n

Una scossa lunga e prolungata ha creato ansia e preoccupazione in tutta la popolazione: gente in strada nei principali della regione e Vigili del Fuoco che sono già al lavoro per la rilevazione di eventuali danni. Erano giorni che nella nostra regione era in atto uno sciame sismico con scosse intorno al terzo grado. Molto forte di quella di questa sera, martedì 28 marzo, che ha gettato nell’ansia migliaia di cittadini./n

Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco e alla Polizia, soprattutto da parte di persone in preda al panico. Dopo la mezzanotte non era stato rilevato alcun danno a cose o persone./n

/n

Seguono aggiornamenti