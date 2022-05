Un flash mob al porto per protestare contro il caro gasolio

Un gazebo e una sorta di flash mob sulla banchina del porto per continuare a protestare contro il caro gasolio. È l’iniziativa che ha visto protagonista la marineria termolese nel pomeriggio di oggi, 29 maggio. L’iniziativa, organizzata per evitare di intralciare la circolazione, nasce con l’obiettivo di proseguire nella sensibilizzazione contro il caro gasolio che sta mettendo in crisi la marineria. Armatori che stanno anche organizzando una processione a mare pacifica per la settimana prossima.