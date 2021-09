Un fiume di motociclisti per la 3^ edizione del moto-incontro di Castropignano

Un fiume di motociclisti per la 3^ edizione del moto-incontro organizzato dalla ASD Lady Biker Molise & Friends.

E’ stato un successo oltre ogni aspettativa quello dell’evento che si è svolto domenica all’Hotel Palma di Castropignano. Centinaia di motociclette in strada a sancire la piena riuscita della manifestazione allestita dalle donne in moto ed i friends, un evento unico nel suo genere per tutti gli appassionati delle due ruote, maschi e femmine.

Con il supporto di tanti sponsor, ‘Lady & Friends’ ha dato vita ad una manifestazione straordinaria, trascorsa all’insegna del divertimento, nel rispetto delle regole, complice anche una splendida giornata di sole.

Domenica mattina i partecipanti si sono ritrovati nella suggestiva cornice dell’Hotel Palma di Castropignano. Dopo la colazione di benvenuto, lo staff ha aspettato che giungessero anche gli amici da fuori regione per dare il via alla carovana che ha animato il percorso di colori e del rombo dei motori. I bikers sono arrivati, oltre che dal Molise, da Abruzzo, Campania, Puglia e Basilicata. Alle 11:00 è partito il giro turistico alla scoperta dei piccoli borghi molisani. Attraversata Torella del Sannio, il gruppo è arrivato in Piazza a Frosolone dove ha effettuato una breve sosta per ripartire alla volta di Duronia e raggiungere quindi Pietracupa dove un paese in festa ha accolto l’arrivo delle moto, con il Sindaco in fascia tricolore a portare il suo saluto ed il panificio del posto, Flo.Car, a servire un aperitivo a base di prodotti tipici locali. Dopo la lunga sosta alla scoperta delle bellezze del piccolo borgo della “morgia”, con tanto di visita guidata, i motociclisti sono ripartiti alla volta di Castropignano per il pranzo.

Hanno concluso la giornata le premiazioni delle donne alla guida, dei gruppi partecipanti e dei premi messi in palio dai vari sponsor, in particolare dalla GIVI, la nota azienda di accessori per moto che ha fatto da main sponsor tecnico del moto-incontro, insieme alla Concessionaria FAMOTO di Campobasso.

“Il successo dell’evento, riconosciuto in maniera unanime dai partecipanti, è il frutto di giorni di lavoro, è la conferma che la serietà, la programmazione, la tenacia, restano valori grazie ai quali è possibile ambire a qualsiasi traguardo – ha detto il Presidente Maja Cholewinska -. Siamo orgogliosi dell’ottimo risultato raggiunto che ci sprona a continuare con l’impegno e la passione di sempre”.