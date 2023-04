Un ‘fiume’ di acqua e fango sulla Fondovalle del Rivolo

Acqua mista a detriti e fango ha invaso la carreggiata sulla Strada Statale 751, meglio conosciuta come Fondo Valle del Rivolo, in territorio di Oratino nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 18 aprile.

A segnalarci quanto accaduto, come si evince chiaramente dal video, sono stati alcuni automobilisti che percorrevano il tratto di strada e non hanno potuto fare a meno di notare il ‘fiume’ d’acqua e detriti che scendeva dal costone, invadendo la strada. Non è la prima volta che si verifica una simile situazione, già in precedenza ce ne eravamo occupati in un articolo (QUI). Tra le cause ci sono di certo le abbondanti piogge di queste ultime ore, fatto sta che bisogna intervenire per ovviare ad un problema che, a questo punto, non tarderà a riproporsi.