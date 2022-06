Un “esercito” di cinghiali invade Petrella Tifernina

Il video di Eugenio Carissimi su Fb è diventato subito virale e più che curiosità sta cominciando a destare preoccupazione e paura. Qui non si tratta della solita famigliola di cinghiali, che scava il terreno a caccia di patate, si tratta invece di una vera e propria mandria di ungulati, circa un centinaio di esemplari, che si è raggruppata e scorrazza nei pressi della strada provinciale per Petrella Tifernina, con pericoli gravissimi per la circolazione. Oramai bisogna prendere provvedimenti e anche urgenti. L’emergenza sta diventando invasione e occupazione del territorio, con danni sempre più pesanti per l’agricoltura.