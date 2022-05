Un esemplare di “razza” nuota a riva per “salutare” la Biandera Blu di Campomarino

Reduce dal recente riconoscimento della Bandiera Blu (unica località balneare molisana dove il prestigioso vessillo potrà orgogliosamente sventolare) Campomarino e le sue acque limpide ci hanno regalato questo meraviglioso incontro ravvicinato con una razza che fa sfoggio della sua elegante bellezza (non fatevi ingannare perché possiede un arma velenosa) a pochi metri dalla riva.

Prontamente ripresa in questo breve video dal nostro lettore Giuseppe Vitantonio, che ha voluto condividere con Il Quotidiano del Molise e perciò lo ringraziamo, la razza (così come scrivono siti web specializzati) “si trova in tutti i mari tropicali del mondo: dal Pacifico alle coste dell’Atlantico, ma anche in alcune zone temperate come il nostro Mar Mediterraneo che ospita alcune di queste specie.

La maggior parte delle specie sono bentoniche, cioè vivono sul fondo, sia in zone prevalentemente coralline sia in fondali sabbiosi, prediligendo comunque la sabbia ai fondali rocciosi. Alcune specie invece, vivono in mezzo alla vegetazione oceanica, chiamata kelp. La loro particolare forma appiattita e il loro colore le rende in grado di mimetizzarsi in modo esemplare. A differenza di quello che si potrebbe pensare non uccidono le prede con il loro aculeo velenoso ma bensì con il robusto morso. La potenza del loro morso è appunto dato dalla particolare forma dei denti, inoltre riescono a immobilizzare la preda formando una sorta di ombrello con il loro disco intorno a essa, non permettendogli alcuna via di scampo dalla bocca”.