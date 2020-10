Un ecopunto al Lido, insorge il MoVimento 5Stelle: «Uccide il turismo»

Irrompono sulla questione rifiuti a Campomarino a seguito dell’ultimo consiglio comunale i consiglieri del MoVimento 5Stelle. Sotto la lente la realizzazione di un ecopunto nella zona della marina. “L’amministrazione Silvestri ha fatto campagna elettorale sbandierando che il loro obiettivo primario sarebbe stato quello di sfruttare l’enorme potenzialità turistica di Campomarino – affermano i consiglieri pentastellati – E invece?E invece succede che nel Consiglio Comunale del 29 Settembre, all’ O.D.G. si è votato sull’acquisto da parte del Comune di Campomarino di un lotto di circa 5500mq di terreno al prezzo di € 6000. Fin qui, grande affare! Il problema inizia a farsi largo quando si formalizza la destinazione di questo lotto un ecopunto! E dove, vi chiederete? Lungo Via Kennedy (Campomarino Lido), precisamente a 200 mt dall’ingresso del Porticciolo Turistico di Campomarino, lungo la strada che porta ai Campeggi, nonché alla zona costiera naturale, più amata di Campomarino, una via tra l’altro, molto frequentata da runner e amanti di passeggiate. I consiglieri del MoVimento 5 Stelle hanno esposto il proprio dissenso e contrarietà a questa scelta.Con fermezza abbiamo votato no! Rimarchiamo che questa è una decisione in assoluta controtendenza a chiunque affronti un’idea di sviluppo turistico. E nonostante la nostra sollecitazione (non solo nostra) al parere dell’Assessore al Turismo D’Egidio sulla vicenda, non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Il nostro disappunto è stato accolto anche da un consigliere di maggioranza, il quale ha espressamente condiviso la nostra visione, chiedendo ai propri Colleghi di Maggioranza di rivedere la scelta di localizzare l’Ecopunto in altro luogo e di valutare vivamente un ripensamento. Seppur poi, in seguito ad un intervento da parte del Sindaco, votare a favore della maggioranza (beata coerenza)! Le parole del Sindaco: l’ecopunto attuale ha in corso un contenzioso. E’ un’opera migliorativa nell’appalto con la Giuliani. Si farà economia avendo un solo Ecopunto e non due. Si farà una schermatura, magari con alberi da rendere il meno impattante la visione. Ci sarà solo un accesso lungo la strada e sarà il più interno possibile. Ci hanno lavorato tante persone della Maggioranza per raggiungere questo obiettivo. Con tutta franchezza a noi, queste parole non bastano. Un ecopunto al lido, soprattutto in quella zona, uccide il turismo”.

Qui il link alla registrazione del consiglio comunale diramata dal MoVimento 5Stelle.