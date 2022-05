Un Distretto del Miele tutto molisano, associazioni a confronto

Moscardino: sono molto soddisfatta della partecipazione registrata e degli esiti del confronto. Ora è importante trasformare le buone intenzioni in fatti concreti

Giovedì 12 maggio, presso la sede del GAL Molise Rurale, su iniziativa del Presidente, Paola Moscardino, si è tenuta una riunione tra le principali Associazioni di apicoltori del Molise per discutere il tema della costituzione di un Distretto del Miele Molisano.

Presente all’incontro, il prof.Antonio De Cristofaro che, come Università del Molise, ha dichiarato la disponibilità e l’interesse dell’Ateneo ad essere tra i promotori dell’iniziativa intrapresa e promossa dal GAL Molise Rurale in qualità di soggetto promotore.

La descrizione tecnico-normativa del percorso da svolgere per arrivare alla costituzione del Distretto è stata affidata al dr. Manlio Cassandro che ha fatto riferimento all’opportunità garantita dalla Legge Regionale di istituzione

Al dibattito sono intervenuti i rappresentanti delle principali Associazioni di apicoltori regionali che all’unisono hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa della Presidente Moscardino, rendendosi disponibili a collaborare nella costituzione del Distretto.

Alla fine dell’incontro, Paola Moscardino ha dichiarato: “Sono molto soddisfatta della partecipazione registrata e degli esiti del confronto. Ora è importante trasformare le buone intenzioni in fatti concreti, per arrivare preparati, anche nel nostro piccolo Molise, a raccogliere la sfida di una nuova PAC che ha inserito, mai come prima, il comparto apistico tra quelli maggiormente attenzionati”.