Un defibrillatore per salvare le vite in pieno centro a Termoli: oggi la cerimonia di consegna

REDAZIONE TERMOLI.

“Statisticamente in Italia ogni 7 minuti una persona muore per arresto cardiaco, in Molise, questa percentuale, è ancora più elevata”. Sono queste le parole del presidente Lions Club Host, Giuseppe Musacchio usate questa mattina durante la consegna del defibrillatore acquistato dal Lions Club Termoli Host e dal Leo Club e donato alla Misericordia di Termoli che si dovrà occupare della corretta gestione e manutenzione della strumentazione sanitaria. Così la piazza principale della città di Termoli è stata dotata di questo fondamentale strumento di primo soccorso posizionato di fianco la statua dedicata a Gennaro Perrotta. Presenti alla cerimonia il sindaco Sbrocca, le autorità della Misericordia, dei Lions e dell’Avis. Il dispositivo salvavita è collegato alla sala operativa della Misericordia di Termoli che verrà quindi informata nel momento in cui il dispositivo verrà preso.

IN ALTO L’INTERVISTA AL GOVERNATORE DELLA MISERICORDIA DI TERMOLI ROMEO FALETRA E LA DIMOSTRAZIONE DEL CORRETTO USO DEL DEFIBRILLATORE.