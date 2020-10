Un defibrillatore nella zona del mercato, l’iniziativa dei commercianti

Un defibrillatore per salvaguardare la salute di una delle zone più densamente popolate di Termoli. E’ questa l’iniziativa che ha visto protagonisti i commercianti di via Montecarlo che, soprattutto il martedì, vivono il costante via vai delle persone dal mercato. Di qui l’iniziativa, che ha visto promotore Antonio Morelli, di installare un defibrillatore proprio vicino al mercato. A supportare l’iniziativa dei commercianti della zona anche la Misericordia di Termoli e il Lions Club Termoli Tifernus, rappresentati dal Governatore Romeo Faletra e dai presidenti uscente ed entrante del Lions Antonio Liberatore e Paolo Panichella. Il defibrillatore sarà collegato alle centraline delle forze dell’ordine sperando di non dover mai essere utilizzato.

