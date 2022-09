Un cuore gigante nelle campagne molisane, Beppe il contadino: «E’ dedicato a mia mamma»

E’ grande 5 metri quadri ed è stato disegnato con le piantine di lavanda in due mesi

Un cuore da guinness dei primati. Grande 5 metri quadri e disegnato con piantine di lavanda. Ma soprattutto dedicato alla mamma.

E’ Giuseppe l’ultimo dei romantici che ha raccontato la sua storia alla TgR Molise. Il cuore si trova nelle campagne di Larino, di fronte al ponte di Guardialfiera, dove Giuseppe ha la sua fattoria, ed è visibile dalla Provinciale 80.

«Quella di occuparmi della fattoria è stata una promessa fatta alla mamma sul letto di morte – ha detto Giuseppe alla TgR Molise -. Poi ho pensato di lasciare un segno tangibile, visibile dall’alto. E ho disegnato questo cuore più grande del mondo con le piantine di lavanda.

Ero a Lugano – ha proseguito Giuseppe – dove facevo il croupier in una casa da gioco che ha chiuso. Poi ho perso prima il papà e poi la mamma e ho deciso di venire in Molise per occuparmi della sua fattoria.

Il cuore dedicato alla mamma l’ho disegnato in due mesi usando la geometria.»