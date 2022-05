Un corso per aiutare gli ipovedenti ad orientarsi nella ‘giungla’ della città

L’iniziativa presentata questa mattina a Termoli in collaborazione tra l’associazione Ierfop e il Comune adriatico

Un corso di orientamento e di mobilità per non vedenti e ipovedenti per aiutarli ad orientarsi nella vita cittadina. E’ l’iniziativa che l’associazione Ierfop ha organizzato in collaborazione con il Comune di Termoli.

Al primo incontro che si è tenuto questa mattina in pieno centro a Termoli ha partecipato anche l’assessore comunale alle Politiche sociali, Silvana Ciciola. L’iniziativa prevede 40 ore individuali di corso per un totale di 400 ore suddivise su 10 allievi due dei quali sono ragazzi di Termoli.

Ogni persona avrà una istruttrice di orientamento e mobilità affinché possa rendere gradualmente autonomo il non vedente e far conoscere a tutti questo tipo di disabilità.

“Vorremmo creare dei percorsi specifici per gli ipovedenti – ha affermato l’assessore Ciciola – con Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia. Abbiamo presentato il Progetto SpiaggiAbili pensato per aiutare la disabilità in generale”.