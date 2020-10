Un coro di no contro il tempio crematorio. Raccolte 411 firme

La proposta di realizzazione di un “tempio crematorio” a San Giovanni in Galdo giunge ad un punto di svolta attraverso il dissenso dei cittadini che si è concretizzato in una raccolta di firme per l’annullamento della proposta della delibera adottata mesi fa dalla giunta comunale. E così il movimento spontaneo ha consegnato nelle mani dei sindaco la raccolta di firme che si è dimostrata un vero e proprio plebiscito.

«L’obiettivo del movimento – ha detto il portavoce, l’avvocato Gianmaria Casilli – è stato quello di far conoscere all’Amministrazione comunale, attraverso una raccolta firme, la volontà dei cittadini sangiovannari in merito all’esecuzione dell’opera». Contro la realizzazione del forno crematorio hanno firmato 411 cittadini di cui, 309 residenti (aventi diritto al voto) e 102 proprietari di immobili e lavoratori non residenti.