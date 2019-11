Un convegno su etica e deontologia di architetti e ingegneri

Domani l’iniziativa promossa dall’Ordine provinciale di Isernia

ISERNIA. Domani, martedì 19 novembre 2019, dalle ore 14, presso l’Aula Magna dell’I.S.I.S. “Fermi-Mattei” in Corso Risorgimento numero 225 ad Isernia, si terrà il Seminario “Etica e deontologia del professionista”, evento organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia col patrocinio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e in collaborazione col Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Isernia.

Dopo i saluti iniziali del Presidente della provincia Avv. Alfredo Ricci e del dirigente scolastico

Emilia Sacco, i relatori Vincenzo Di Giacomo, Presidente del Tribunale di Isernia, e gli Ingegneri Gaetano Fede e Luca Scappini, rappresentanti del Consiglio Nazionale, affronteranno le tematiche principali che riguardano il mondo della professione dell’ingegnere e dell’architetto, con particolare attenzione all’aspetto etico, morale e comportamentale degli iscritti agli ordini professionali.

Il segretario dell’Ordine degli Ing. di Isernia Andrea Girardi, promotore dell’iniziativa, riferisce «sarà un’importante occasione di dialogo e di arricchimento per ciascun iscritto, nonché un momento per confrontarsi su temi quotidiani del mondo della professione». Agli ingegneri e architetti partecipanti saranno riconosciuti crediti formativi in materia di Deontologia.