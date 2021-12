Un comune a settimana in poemetto: Longano

a cura di Valeria Migliore

Ecco la seconda puntata della rubrica “Un comune a settimana” nelle parole di Giuseppe Gamberale, che ha dedicato a tutti i 52 comuni della provincia di Isernia un poemetto, di cui qui vengono riportati solo i versi più emblematici. Il secondo appuntamento è Longano. Per la lettura integrale ci si può recare presso la biblioteca Romano di Isernia o, in questo caso, presso il Comune di Longano.

Il notaio Gamberale e il sindaco Sellecchia

In un’operazione mai fatta prima sul territorio, il notaio Gamberale ha dedicato a ogni comune della provincia pentra un lungo poemetto, intriso di storia, cultura e civiltà. Il dono, consegnato personalmente nella mani della sindaca in qualità di rappresentante della comunità di Longano, Christian Sellecchia, è stato gradito e, con l’occasione, il sindaco ha annunciato i lavori fatti per riqualificare il borgo longanese.

I versi più emblematici del poemetto

Già eri viva in epoca romana, come dimostra una zona non lontana

a Sant’Eramo tanti reperti, di romana data certi,

in rovina castello medievale, a cui s’accede da strada originale,

fatta di scale scavate nel sasso, angusto, largo poco più d’un passo.

Qui passava la corte,ed il capitano, che comandava come un sovrano,

qui scendeva il Mastrodatti, che della gente scriveva i patti.

Qui saliva il camerlengo, che in grande conto tengo.

Amministrava del borgo finanza, aveva molta potenza e importanza.

Quivi passava il famoso Baglivo, di dare pene non era mai schivo

quivi girava il noto Catapano, altolocato, noto castellano.

Studiando carte e con di molta flemma, apprendo come sia nuovo il tuo stemma

più era antico quello con scorpione, che suscitava di molto impressione.

Fare ricerca per me è una mania, in tutti i campi qualsivoglia sia.

Perciò conoscer voglio con passione l’animal che si chiama lo scorpione.

Ben otto zampe, occhi ben sei tiene, e la sua coda veleno contiene.

Quindici figli bene partorisce, poche parole e sua storia finisce:

la madre i figli porta sul dorso, senza mai chieder a nessun soccorso.

[…]

Ora piccola faccio cortesia, tento di dirvi l’etimologia:

è lungo dire perché, quando e come, ma certamente, antico è suo nome.

Io so perché ti chiamano Longano perché dai tutti i centri eri lontano.

[…]

Sei pien di vita pulsante e eccellente, pregno di storia, d’antichità fremente.

Caro paese, non hai miniere o mare, non un lembo di spiaggia da calcare;

eppure sei il paese più potente, per la grande umiltà della tua gente

caro paese, sarò con te cortese, dei Veneziale ti chiamo il paese.

Le notizie storiche, l’etimologia e il turismo nel racconto di Giuseppe Gamberale