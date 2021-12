Un comune a settimana in poemetto: ecco Macchiagodena

a cura di Valeria Migliore

Ecco la terza puntata della rubrica “Un comune a settimana” nelle parole di Giuseppe Gamberale, che ha dedicato a tutti i 52 comuni della provincia di Isernia un poemetto, di cui qui vengono riportati solo i versi più emblematici.

Il notaio Gamberale e il sindaco Ciccone

Il secondo appuntamento è a Macchiagodena. Per la lettura integrale ci si può recare presso la biblioteca Romano di Isernia o, in questo caso, presso il Comune di Macchiagodena.

In un’operazione mai fatta prima sul territorio, il notaio Gamberale ha dedicato a ogni comune della provincia pentra un lungo poemetto, intriso di storia, cultura e civiltà. Il dono, consegnato personalmente nella mani del sindaco in qualità di rappresentante della comunità di Macchiagodena, Felice Ciccone, è stato gradito e, con l’occasione, il sindaco ha ricordato il progetto Genius Loci: un soggiorno a Macchiagodena in cambio di un libro donato al comune.

I versi più emblematici del poemetto

Dolci versi a ricordo vi metto: il noto scippo del suo fazzoletto,

per comprometter la bella ragazza e far sapere dell’amore in piazza;

è ben parlare della fuga o il ratto, coi genitor non si veniva a patto.

A Macchiagodena piazza regale; sembra un salotto elegante che vale;

qui c’è il tomolo antica misura, oltre un leone in pietra molto scura.

Piattina vedo in pietra, interessante; svela moneta se falsa o sonante.

Visitiam fosso detto pampalone fibula anello, assai decorazione.

È un sannitico gran insediamento son trovati reperti più di cento

ci sono pure tante vecchie mura con misteriosa scura bruciatura

C’è mosaicato largo pavimento di cui importanza assai parlar sento

Agriturismo è di molto trattato, dai buongustai di molto ricercato;

tra tuoi signori penso ai centomani noti e famosi per i loro cani.

Sorgeva l’acqua nell’acqua santiera, dentro la chiesa essa d’antico c’era,

prendevan fedeli l’acqua con le mani, signori invece fecer ber lor cani

s’inarridì d’improvviso sorgente non sgorgó l’acqua mai più’ per niente

tra canti, balli e suon si manifesta, a caporio della polenta festa;

i calderon dal pomeriggio stanno, tanti turisti da dovunque vanno.

Le notizie storiche, l’etimologia e il turismo nel racconto di Giuseppe Gamberale