Un cittadino dona alla Polizia dispositivi di protezione e materiale igienizzante

ISERNIA. Nel corso della mattinata il Questore, Roberto Pellicone, ha voluto incontrare personalmente un cittadino (Gianluca Primavera) che ha deciso di donare alla Polizia di Stato dispostivi di protezione e materiale igienizzante, che verrà utilizzato dagli operatori che quotidianamente sono impiegati nelle attività dirette a verificare il rispetto delle disposizioni emanate dal Governo per evitare il diffondersi del COVID – 19.

Il Questore ha espresso il proprio compiacimento per la vicinanza dimostrata dal signor Primavera nei confronti della Polizia di Stato, il cui gesto assume un’elevata valenza in un momento in cui la solidarietà costituisce un valore aggiunto nel percorso che porterà tutti noi a superare questa emergenza.