Un cielo di ombrelli colorati in via XX Settembre

Anche Termoli avrà la via degli ombrelli dal 1 aprile al 30 settembre

REDAZIONE TERMOLI

Le prima città con gli ombrelli fu ‘Agueda che nel 2012 abbellì una strada cittadina con numerosi ombrelli fluttuanti tutti colorati. Dal 2013 l’idea si è allargata a diverse città italiane. La novità è che dall’aprile 2020 anche Termoli avrà la sua installazione di ombrelli nella centralissima via XX Settembre. L’idea arriva direttamente dai commercianti della zona che hanno proposto al sindaco Roberti e all’intera amministrazione di decorare quella via. Ebbene la giunta Roberti ha autorizzato nella delibera numero 35 del 20 febbraio la proposta dei commercianti di addobbare la strada con l’apposizione di ombrelli colorati disposti ad una certa altezza del piano viario, per il periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre dell’anno in corso.